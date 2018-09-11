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新民航意外調查機構成立

2018-09-11 列印
　　政府按國際民航組織規定，昨正式成立隸屬於運輸及房屋局、獨立於民航處的新民航意外調查機構，同時宣佈委任曾出任該組織顧問的Darren Straker為總調查主任，領導新調查機構。

　　曾任民航機師的Straker，早年在空中巴士公司擔任飛機設計及飛行安全管理等工作，一○年加入阿聯酋民航總局擔任法規及調查督察，並負責成立民航意外調查部門，一二年初至去年出任總民航意外調查主任；曾經多次以主事調查主任的身份領導調查工作，於歐、美國、亞洲等地的民航意外調查中擔任授權代表或技術顧問。

　　運房局局長陳帆形容，Straker是一位非常資深的航空專業人員，有信心對方能夠帶領新機構迎接未來的挑戰。



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