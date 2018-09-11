脊病年輕化﻿﻿七成學童寒背高低膊﻿

工作引起身體痛症，一直是困擾一眾打工仔的噩夢，而問題更開始出現年輕化跡象。有組織訪問了逾五百在職教師，以及為逾四千五百名學童進行體態檢查，發現四成教師認為痛症對他們的日常生活有重大影響，而七成學童有一項或以上的體態問題，問題呈現低齡化跡象。工作引起身體痛症，一直是困擾一眾打工仔的惡夢，而問題更開始出現年輕化跡象。有組織訪問了逾五百在職教師，以及為逾四千五百名學童進行體態檢查，發現四成教師認為痛症對他們的日常生活有重大影響，而七成學童有一項或以上的體態問題，問題呈現低齡化跡象。



兒童脊科基金於今年暑假期間， 訪問五百二十九位在職教師，當中發現三成教師出現不同痛症問題超過三個月，最常見的痛症分別為頸膊痛、腰背痛及頭痛，四成教師更認為痛症對他們的日常工作表現、情緒、睡眠質素、精神集中力有「頗」至「嚴重」影響。



四成教師受影響



另外兒童脊科基金亦於一七至一八學年推行的「全港挺直護脊校園計劃」， 為四千五百九十一名學童進行體態檢查，有七成的學童有一項或以上的體態問題，例如寒背和高低膊；其中小學生被發現有一項或以上體態問題的比率近七成七。



基金榮譽顧問陳鎰生指出，調查發現幼稚園生和小學生出現體態問題竟然相若，反映問題呈現低齡化跡象，可能與過早使用電子產品及缺乏運動有關。基金又提出多項建議，包括相關部門就教師個人健康進行全面評估，並制訂相應的跟進方案，以提升教師整體健康水平；另應於全港幼稚園及小學推行護脊校園計劃，讓學童從小學習脊骨神經健康及護脊知識，並促請衞生署擴大脊骨檢查對象，盡早為幼兒檢查，減低出現脊骨問題的機會。兒童脊科基金於今年暑假期間， 訪問五百二十九位在職教師，當中發現三成教師出現不同痛症問題超過三個月，最常見的痛症分別為頸膊痛、腰背痛及頭痛，四成教師更認為痛症對他們的日常工作表現、情緒、睡眠質素、精神集中力有「頗」至「嚴重」影響。



四成教師受影響



另外兒童脊科基金亦於一七至一八學年推行的「全港挺直護脊校園計劃」， 為四千五百九十一名學童進行體態檢查，有七成的學童有一項或以上的體態問題，例如寒背和高低膊；其中小學生被發現有一項或以上體態問題的比率近七成七。



基金榮譽顧問陳鎰生（右）指出，調查發現幼稚園生和小學生出現體態問題竟然相若，反映問題呈現低齡化跡象，可能與過早使用電子產品及缺乏運動有關。基金又提出多項建議，包括相關部門就教師個人健康進行全面評估，並制訂相應的跟進方案，以提升教師整體健康水平；另應於全港幼稚園及小學推行護脊校園計劃，讓學童從小學習脊骨神經健康及護脊知識，並促請衛生署擴大脊骨檢查對象，儘早為幼兒檢查，減低出現脊骨問題的機會。



