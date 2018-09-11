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Jetso App送你絲然型髮神器

2018-09-11 列印
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  如果你成日煩惱髮型好易扁塌，型髮神器可以幫你做出自然蓬鬆嘅效果，仲好啱短髮用！除咗造出豐盈感覺之外，波浪層次同鬈曲效果都難唔到佢！o依家喺頭條Jetso App答中簡單問題，就有機會獲得絲然型髮神器一個（價值$488），名額三十個，快啲下載頭條Jetso App贏番個啦！

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