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西貢石澳兩越野單車徑有危險 漁護署：10‧1起取消

2018-09-11 列印
　　越野單車發燒友留意！漁農自然護理署昨宣佈，由十月一日起取消兩段受嚴重沖刷和存有潛在危險的郊野公園越野單車徑路段，包括位於西貢西郊野公園的北潭至白沙澳越野單車徑，及位於石澳郊野公園的龍脊越野單車徑山脊段，以保障騎踏越野單車人士的安全及保護郊野環境。

　　發言人提醒，從生效日起公眾人士不准在有關路段進行越野單車活動，至於龍脊越野單車徑的山腰段則會保留，但不包括周日及公眾假期；西貢西郊野公園（灣仔擴建部份）的灣仔半島同日起，亦將限於指定路徑上騎踏越野單車。

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