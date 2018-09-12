1.8億網騙案女事主為隱形慈善家

本港歷來最大宗網上情緣騙案，女事主遭自稱英國工程師男網友騙去一億八千萬元。據《東周刊》報道，女事主來歷不少，為一名企業兼慈善家的後人，她擅長物業投資，擁有多間公司及多個商業單位及住宅。《東周刊》披露，墮網騙女事主，六十六歲，她曾形容父親是企業家兼慈善家，父親於九十年代離世，留下約一億四千萬元遺產，按遺囑顯示，三子三女，三名兒子各分一成八遺產，即每人二千五百多萬元；遺孀及三名女兒各分一成遺產，即每人一千四百萬元(按當時太古城一個三房單位市值計，可以買到七個單位)，女事主是承繼人之一；另外撥百分之三成立慈善基金，交由一兒子及女事主打理，繼續行善。據悉，過去二十年來，女事主及其家族成員捐出的善款合共以億元計，堪稱隱形富豪。



五年前喪夫



女事主自一三年喪夫後，感到寂寞，翌年四月她為尋找精神寄託，在聲稱擁有六萬名會員的速配約會網站刊登徵友啟事，其後與一名自稱英籍工程師網友談心，在四年間被騙去一億八千萬元。



