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﻿美股中段升140點

2018-09-12 列印
　　市場聚焦中美貿易戰，開市前杜指期指曾跌逾一百點，開市後跌幅收窄。至美股中段，杜指報二五九九七點七三，升一百四十點六六；納指則報七九六六點○九，升四十一點九三。

  滙控美國預託證券價格見六十七點二六港元，升零點九六港元；騰訊則見三百一十三點二港元，升五點二港元。
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