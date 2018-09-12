滙控美國預託證券價格見六十七點二六港元，升零點九六港元；騰訊則見三百一十三點二港元，升五點二港元。
美股中段升140點
滙控美國預託證券價格見六十七點二六港元，升零點九六港元；騰訊則見三百一十三點二港元，升五點二港元。
內地爆高鐵遊港熱 十‧一車票搶光
內地媒體報道，廣深港高鐵通車之後，將成為內地人南下來港度長假的交通工具。據統計，十‧一黃金周第一天由北京西至香港西九龍的車次已滿座，至假期最後一天由香港西九龍至北京的回程票亦售罄，相同情況亦發生在上海...
2018-09-12
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傳受害女生被迫返中國 劉強東案外交部介入
中國電商巨頭京東集團創始人劉強東，上月底被爆在美國捲入性侵指控。消息指，中國外交部第一時間介入事件，並約談案件中的女大學生，甚至向她的父母施壓，企圖迫該女大生返回中國。 上月三十一日，劉強東在美國明尼蘇達州因涉及「構成犯罪的性行為」被捕，但事後並未起訴，而且無保獲釋。繼之前流出案中女主角參加劉強東飯局的照片後，如今又有女主角的正面照及個人資料曝光。據指該名女大生姓龔、二十五歲、來自湖北武漢的留學生，兩周前才轉到明尼蘇達大學。 傳龔女在案發後曾要求一名男性友人陪同報警，但隨即銷案。案發後第二天，龔女再次由另一名男性友人陪同報警，然後返回學校後，警員即逮捕劉強東。另一方面，...
2018-09-12
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促安排第二次朝美峰會 金正恩去信特朗普
美國白宮證實，總統特朗普收到北韓領導人金正恩一封「非常正面」信函，金正恩在信中要求與特朗普舉行第二次高峰會。白宮表示，樂於舉行這樣的會談，而且相關協調工作已在進行中，但現階段仍未就第二次「特金會」的細節作出最後決定。 特朗普在Twitter發出訊息，對金正恩擺出的最新姿態表示謝意，他說：「這是北韓發出的重大和非常正面的訊息。」被問到第二次「特金會」何時舉行，白宮新聞秘書桑德斯周一回應：「當我們有進一步詳情時，我們會讓大家知道。」據悉，其中一個可能性是本月底在紐約開幕的聯合國大會周年會議，兩人可順道進行雙邊會談。但白宮國家安全顧問博爾頓說，不預期金正恩會出席聯大會議。 桑德斯...
2018-09-12
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貼市價盤源稀少 九龍塘豪宅睇樓成交量俱跌
近月，九龍塘豪宅市道冷清，其中，老牌屋苑碧華花園打破約3個月的悶局，本月錄得1宗成交，連車位造價約2250萬元。另畢架山一號近期亦有頂層連天台單位，放盤約4個月後，減價50萬元，連車位作價3500萬元...
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港滬股市同創新低 濠賭股捱沽 單日蒸發322億
中美貿易戰無改善，美國總統特朗普據報考慮就中國侵犯少數民族人權為由，向中國高層官員及企業實施制裁，令中美緊張關係或再惡化，內地增長放緩憂慮升溫，滬指收市創逾兩年半新低，港股反覆向下跌190點，再創14...
2018-09-12
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文仙尼告急尋射手 意軍死火
周一歐洲國家聯賽A3組，葡萄牙憑安達施華一箭定江山主場1:0擊敗意大利。後者主帥文仙尼今仗先後起用四名前鋒仍顆粒無收，連同今仗意軍近十三場只入九球，可見入球能力極低，難怪他直言當務之急是尋找可靠射手。 文仙尼今仗排出四四二陣式，由恩莫比尼和施蒙尼沙薩掛帥效果卻不甚理想，文帥下半場再換入杜文尼高貝拉迪和比洛迪，始終未能攻破葡萄牙大門。最終，意軍全場十次射門僅兩次中目標，一球不敵葡軍。 負葡萄牙入球無門 回顧近十二個入球，意軍由十二名不同球員攻入，反映出欠缺一個可靠的射手，文仙尼直言：「我們急需解決入球無門的問題，否則不可能取勝。」反觀，葡萄牙今仗有C朗拿度缺陣也不愁攻...
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香港文化節武得揮
《香港文化節》今年踏入第四屆，以「對話‧交融」為主題，由今年9月至2019年2月帶來多個精采項目，打頭陣的有由9月14日（五）起舉行的《國泰民安：非物質文化遺產新媒體展覽》，糅合傳統和新媒體技術，帶來...
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佗B約3個月 圓潤晒 28歲陳嘉寶初孕肚凸凸
近日娛圈喜事重重，繼前日41歲陳展鵬宣佈下月迎娶28歲女友單文柔；李亞男公佈佗B女後，本報亦發現結婚逾9個月、28歲嘅青春人妻陳嘉寶（Anjaylia）已秘密「造人」成功，認真恭喜！婚前堅守「色戒」嘅...
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社論——風暴潮警號 不能當耳邊風
超強颱風早前吹襲日本西部，引發風暴潮，大量海水淹浸關西機場，凸顯全球氣候逆轉，風暴潮對近岸地區的威脅將有增無減，香港不能抱僥倖心態，需要及早採取對應措施。 大自然一而再、再而三向人類作出警告，「飛燕」造成的風暴潮破壞，只是最新一例，同類事件年前在鄰近本港的澳門發生，當時「天鴿」正面吹襲當地，廣泛地區設施受損，低窪地帶水浸，經濟損失慘重。 兩宗事件顯示，全球氣候暖化，海水水位上升，加上海洋溫度亦上升，有利超強颱風形成，它們的風力更強勁，當吹襲陸地，強大的下沉壓力足以在近岸海域引起風暴潮，對沿岸地區造成重大破壞。 本港多年來在市區加建巨大的地底蓄水池，號稱防洪能力，可應付百年一...
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賽日頭條——轉出康莊大道
開鑼至今舉行了三次賽事，多匹暑期轉倉馬都交出佳績，計有石廄「佳運來」爆冷W，新開倉的丁廄更贏出「勝利寶石」、「銀城福星」及「飛壹般」三駒，還有蘇廄「一定賺」、苗廄「香江世億」及何廄「共創更好」都入位，...
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