十大狠招虐童 邪惡老師罪成收監

一名狠心補習女老師以十狠招虐打小學生，被告早前否認一項對所看管兒童或少年人虐待罪，昨天在西九龍法院被裁定罪名成立，法庭索取被告的背景報告，將案件押至十月四日判刑，被告須即時還柙看管，嚐到牢獄滋味。



被告周見盈，三十二歲，於去年五月二日在長沙灣東京街一間補習學校，因一名十歲男學生欠交功課及默書不及格，竟向他施以十招虐打，包括用膠棒打後腦、拳打面頰、扯耳珠、以厚書本打頭、按頭撞桌、髒毛巾抹頭、膝頂背、踹跌男童倒地、腳踩胸及清潔劑噴面等，其間被告涉對男生說：「我係痴線，你知唔知？」更在其他學生面前說：「你（受害男童）係一個示範品，邊個唔乖就係咁下場」。







