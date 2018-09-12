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未來一季增人手 服務業意欲最高

2018-09-12 列印
　　有跨國人力資源機構昨公佈新一季「就業展望調查」報告，顯示香港僱主預期來季增加員工人數意欲維持正面，受訪六個行業的僱主均表示預期未來一季仍然增加人手，其中以服務業最高。

　　該報告顯示，來季淨就業展望指數維持於百分之十七，與上季及去年同期所得的指數相同，顯示第四季的招聘意欲保持審慎而積極。受訪的七百二十名僱主中，有兩成一預算未來三個月將增加人手，表示縮減人手則只有百分之四，七成三則表示未有計劃在來季調整現時員工數目。另外，受訪六個行業僱主均預期下季會增加人手，其中以服務業的就業展望指數居首位，達正百分之二十三。

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