教資會研設中央研究資料庫

大學教育資助委員會轄下的檢討研究政策及資助專責小組，昨日向政府提交《研究政策及資助檢討報告》，其中建議大幅增加研究撥款，把競逐研究的撥款由現時每年二十億倍增至四十億元，以及設立中央研究資料庫。



報告列出多項建議，包括設立研究配對補助金計劃以及研究人員增設三項傑出學者計劃，又提及政府內部成立一個聯絡小組，加強和改善不同資助部門之間的協調。小組又建議長遠應設立一個中央資料庫，收錄各研究人員的最新研究概況，例如曾發表的論文、已進行的項目、曾獲批的研究撥款等資料。



報告已獲教資會通過，小組主席徐立之形容，期望有關建議獲得政府接納並適時推行，提升香港的研究水平。



