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24歲外籍船員墮海失蹤

2018-09-12 列印
■水警輪及消防船正在搜救。
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　　南丫島對開海面發生船員墮海失蹤事件，昨晨六時許，南丫島對開的北錨地海面船隻停泊區，其中一艘貨船有人報警，指一名二十四歲外籍船員，前晚深夜在一艘貨船上最後露面後，一直未見有出現，其他船員遍尋不獲後，懷疑他墮海失蹤報警。

南丫島貨船上最後露面

　　警方接報後，派出多艘水警輪，連同消防船到現場附近一帶海面搜索失蹤船員，一架飛行服務隊直升機事後亦奉召到場，進行海空搜索。但至昨晚深夜，仍未有發現，料墮海船員已凶多吉少。警方調查初步相信案件無可疑，列有人失蹤處理。

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