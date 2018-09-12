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老婦遭貨車撞亡 肉菜散落馬路

2018-09-12 列印
■事發於西環石山街與士美非路交界，肇事車輛被查封。
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　　西區發生奪命交通意外，昨晨十一時許，八十一歲姓袁婦人，在街市買餸後返家途中至石山街時，疑捨棄十五米外的交通燈位過馬路，其間四十三歲姓潘司機駕駛一輛重型貨車駛至，司機收掣不及將她撞倒，復捲入車底遭車輪輾過當場重傷昏迷。警方接報到場將傷者送院，惜搶救無效死亡。現場路面遺下死者買餸袋跌出的一塊魚肉。

　　貨車司機通過酒精呼氣測試，現場協助調查後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被警方拘捕。警方事後拖走貨車檢驗及調查意外原因。

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