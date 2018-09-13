﻿偽造澳洲大學證書 假學歷文員連呃五政府工

一名四十一歲男子行使偽造的澳洲大學畢業證書，先後向民政署、學生資助辦事處申請五個職位，六年間共賺取一百一十三萬元薪酬，他食髓知味，以同樣手法申請廉署助理文員一職，遭署方揭發，被告昨天於區域法院承認四項使用虛假文書副本及兩項以欺詐手段獲得金錢罪，法官指被告重複犯案，非一時衝動，需時考慮刑期，將案件押至九月十九日，准被告保釋等候判刑。



被告潘凱勤，九九年入讀澳洲墨爾本皇家理工大學，主修計算機科學，因某些科目不合格，未能完成學位。他於○二至○四年在教統局任文員，期間處理教師遞交的證書，機緣巧合下接觸到一張上述大學相同主修科目的畢業證書，潘以其名字遮蓋證書上持有人姓名，偽造一張屬於自己的畢業證書。



廉署三年前揭發



潘○四年向元朗民政事務署呈上該虛假畢業證書副本，成功申請區議會助理一職，翌年至○六年共賺取共九萬零八百二十八元。他○六年重施故技，受聘於學生資助辦事處任申請處理員，受聘兩年內賺取二十二萬六千四百四十一元。



潘一○年又先後向民政署總部及荃灣民政事務處，申請活動項目策劃主任及活動統籌員職位，其後於一一年至一二年任職荃灣民政處區議會助理。再於一二年至一五年受聘為行政助理，即自○四年起以欺詐手段共獲得各部門薪酬一百一十三萬三千六百五十四元。



以上部門查核潘呈交的畢業證書時，均信以為真。潘一三年以同樣手法申請廉署助理文書一職，廉署要求潘填寫「一般審查表格」，但潘拒絕。廉署獲墨爾本理工大學確認潘並沒有完成課程，涉案畢業證書為虛假文書，廉署一五年將他拘捕，被告在警誡下承認偽造畢業證書。



認罪求情 稱勤奮盡責



辯方代表資深大律師麥禮士求情指，被告未能在墨爾本理大取得學位，但未有影響其工作能力，被告所應徵的工作，多屬文員或助理，不需計算機科學的知識，觀乎被告過往工作表現的評價，均指他是一個勤奮盡責的員工，又勇於接受新挑戰，是一個可靠及樂於助人的人，指他勝任工作，甚至遠超所預期的水平。被告現於一家會計公司任職助理，有穩定的工作及收入，亦有良好的家庭背景，加上被告於首次出庭即承認控罪，節省審訊時間及資源，加上被告已償還工作所得之薪酬，冀法庭判被告緩刑或社會服務令。