﻿「山竹」風速210公里﻿﻿威力勝歷來十號波﻿

超強颱風「山竹」迫近廣東沿岸，港澳兩地嚴陣以待。天文台指「山竹」中心風力達時速二百一十公里，比過去所有十號風球還要強勁，料「山竹」將於周日進入本港四百公里範圍。美國氣象機構指「山竹」中心風力達二百七十八公里，評為「五級颶風」。有大埔區議員擔心，「山竹」或引發吐露港出現風暴潮，導致大埔嚴重水浸。澳門昨天有民眾到雜貨品搶購糧水，部份超市貨架清空。



香港天文台預測，位於西北太平洋的「山竹」，將於本周六進入南海，並迅速移近廣東沿岸，料周日進入本港四百公里範圍內，屆時中心附近最高持續風速達每小時二百一十公里。美軍聯合颱風警報中心將「山竹」評定為「五級颶風」，測出的中心風力更達時速約二百七十八公里，比去年十號風球「天鴿」襲港每小時風速達一百八十五公里還要高。



美氣象局列「五級颶風」



高級科學主任林靜芝表示，「山竹」環流廣闊，風力強勁，預計對廣東沿岸構成相當大威脅。按照現時預測路徑，「山竹」於在下周日為本港帶來惡劣天氣，有頻密狂風大雨，海面有非常大浪及湧浪，加上風暴潮影響，低窪地區有機會出現水浸及海水倒灌，呼籲市民要做足防禦措施。



發展局工務科向所有工務工程承建商發信，呼籲承建商留意惡劣天氣可能對工地安全，以至對公眾安全帶來的威脅，要保持警覺，並對可能出現的暴雨，提前採取預防措施，準備好應變。土力工程處前處長陳健碩指，臨時建築物如地盤棚架、寮屋等在「打風」期間潛倒塌風險，提醒市民遠離。大埔區區議員黃碧嬌表示，去年吹襲本港的颱風「天鴿」，令吐露港海水上漲，引致鄰近地區嚴重水浸，擔心下周日「山竹」西登時亦會出現同樣情況。她指，「天鴿」曾將鄰近王肇枝中學的兩部升降機浸末，建議市民在周未打風期間不要使用及乘搭升降機，以及遠離河岸，逗留在安全地方。



澳門人搶購糧水防災



另一方面，澳門昨日出現糧水搶購潮，部份貨架被清空。有網民稱結帳等半小時。當地居民表示，去年「天鴿」破壞力驚人，家中停水停電三日，故購買四瓶大支裝食水及一些乾糧，以防萬一。



