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暴風雨連番肆虐 菜農憂「頂唔住」

2018-09-13 列印
　　超強颱風「山竹」正逐漸逼近本港，香港新界本地農協會主席黃七娣表示，現時與一眾農民都不知如何應對，指早前受暴雨影響，引致的水浸已經浸壞了不少農作物，才剛剛種下菜，又要來颱風，換句話說今年只有四個月的種植期，為此感到非常無奈。

　　黃七娣認為，漁農署的援助基金幫助不大，只資助數千元，「連種子錢都未能支付，更莫講肥料那些成本。」她憂慮農民因收成大減「搵唔到餐食，會頂唔住」，促請當局幫助農民在惡劣天氣下仍能維生，並呼籲農民暫避，因農家大多是以竹搭建而成，容易被吹爛。

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