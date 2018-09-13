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白紋伊蚊產卵指數大圍錄得最高

2018-09-13 列印
　　本地登革熱疫情令人關注蚊患問題，食物及環境衞生署昨公佈九月份第一階段的白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，其中以大圍錄得數值最高，由上月的百分之九點五，升至百分之十一點五。

　　全港五十七個監察地點，初步得出數據的五個調查地區，有四區的指數數值達第二級別，分別是北角、灣仔北、大圍和馬鞍山，當中又以大圍情況最嚴重，數值達百分之十一點五；至於被指是毒蚊源頭的黃大仙和長洲則暫未有結果。而跟八月份分區指數比較，灣仔北升幅最高，由上月的百分之二點七，大增至百分之十點九。

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