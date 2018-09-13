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﻿美股中段個別發展

2018-09-13 列印
　　美國周三股市中段個別發展，杜指報二六○五三點，升八十二點；納指則報七九三五點，跌三十六點。滙控美國預託證券價格見六十七點二六港元，升零點六一港元；騰訊則見三百一十三點一七港元，升四點七七港元。紐約期金報每盎司一千二百零九點五美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶七十點三八美元，升一點一三美元。
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