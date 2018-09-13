﻿三款新機面世 最大屏幕6.5吋 iPhone Xs及Xs Max周五預售

美國蘋果公司香港時間今凌晨舉行新產品發佈會，果粉期待的iPhone Xs、iPhone Xs Max及iPhone Xr終於正式面世。Xs及Xs Max外殼有三種顏色，Xs售價由九百九十九美元起，Xs Max則售一千零九十九美元起，新機周五接受網上訂購，二十一日正式開售；iPhone Xr則售七百四十九美元起，下月十九日網上預購。



iPhone Xs具備金、銀及太空灰三色，具備IP68防水防塵能力，配備Super Retina五點八吋屏幕，六核心中央處理器；六點五吋屏幕版本則稱為iPhone Xs Max。新機配備兩具一千二百萬像素的主鏡頭，分別負責拍攝近景及遠景。XS比上一代續航能力增加了半小時，XS Max則增加個半小時，兩者皆支援雙卡雙待。容量有三種選擇，由64GB至512GB。



Xs及Xs Max外殼有三種顏色，Xs售價由九百九十九美元起，Xs Max則售一千零九十九美元起，新機周五接受網上訂購，二十一日正式開售，中國和香港皆在首發行列。



兩部新機皆支援3D Touch、True Tone、HDR及有更寬廣的喇叭音場，更強的Face ID。新一代iPhone的「神經引擎」具有即時學習功能，可讓拍照、拍片及製作Animoji。另外，新iPhone更注重遊戲性，用家可用電話進行AR遊戲。



「平價」版本的iPhone Xr則有六點一吋屏幕，與iPhone X一樣有Face ID，不過移除了Home鍵，具有一千二百萬像的主拍攝鏡頭。容量由64GB至256GB。同場介紹的還有第四代Watch，其屏幕變大，效能更快，加入ECG心電圖及GPS，並導入WatchOS 5，具備銀色、金色、太空灰三色，金色錶經過特別處理可在背景設定檢測佩戴者的心率。