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無業男涉扮「黑的」中介騙財准保

2018-09-13 列印
　　六十九歲無業男涉嫌於機場大堂假扮成中介人誘騙內地來港旅客，以一千七百元兜售「黑的」接載及代租位於尖沙咀的酒店住宿，惟旅客到埗後發現酒店房間尚未登記。無業男被控一項以欺騙手段取得財產罪，案件昨於西九龍裁判法院提訊，被告暫時毋須答辯，案件押後至十月二十四日再訊。被告在保釋期間不得踏入機場五十米範圍內。裁判官提醒被告，如他違反命令且踏入機場五十米範圍內，法庭有權撤銷其保釋外出的批准。

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