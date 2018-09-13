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聖馬可小學遭爆竊失百元

2018-09-13 列印
　　猖狂賊入校園爆竊！昨日一間小學窗戶被人爆破，教員室被搜掠，職員發現後報警求助，警員到場調查，經初步點算有一百元利是被盜去。

　　現場為柴灣道七十一號聖馬可小學，昨日早上八時許一名四十五歲姓張男職員發現有窗門損毀，教員室有被搜掠痕跡，房間內櫃桶被打開，懷疑遭賊人爆竊，遂報警求助。警員到場經初步點算後，發現教員室有四封總值約一百港元的利是不翼而飛。

　　案件列作爆竊，交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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