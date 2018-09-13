聖馬可小學遭爆竊失百元

現場為柴灣道七十一號聖馬可小學，昨日早上八時許一名四十五歲姓張男職員發現有窗門損毀，教員室有被搜掠痕跡，房間內櫃桶被打開，懷疑遭賊人爆竊，遂報警求助。警員到場經初步點算後，發現教員室有四封總值約一百港元的利是不翼而飛。
案件列作爆竊，交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
一名四十一歲男子行使偽造的澳洲大學畢業證書，先後向民政署、學生資助辦事處申請五個職位，六年間共賺取一百一十三萬元薪酬，他食髓知味，以同樣手法申請廉署助理文員一職，遭署方揭發，被告昨天於區域法院承認四項...
2018-09-13
一名在日本開民宿的中國老闆周一發文稱，三名中國女遊客日前透過Airbnb入住他家民宿，離開時卻遺下大量垃圾及用過的衞生巾，房間充滿惡臭異味，指根本就是搞破壞。事後，民宿老闆通過Airbnb平台，向三人索賠清潔費。 民宿老闆都是中國人，他將相片放上微博。相中可見，房間及廁所的地板上都堆了紙巾、用過的廁紙沒沖馬桶、廁紙丟在地上，還有用過的衞生巾、馬桶蓋上還放了一張摺椅，以及飯廳的櫃上滿是東西及剩下的餐盤垃圾散落一地。 老闆索清潔費 老闆說，他在日本開民宿已一年半，客人留下垃圾很正常，但從來沒有遇到過這麼過份的客人。他事後透過Airbnb與這三名女子聯絡，要賠償六千六百六十六日...
2018-09-13
美國多處在「九一一襲擊」十七周年舉行悼念儀式，日落時分在九一一紀念中心附近，有兩束藍色光束直往曼克頓夜空，照亮整個紐約。用光束模擬消逝雙子塔的「紀念之光」（Tribute in Light)，用上八十八組藍色燈，向空中打出垂直光源，代表着在恐襲中消失的雙子大樓，在紐約人心中，屹立不倒。
2018-09-13
近月，九龍塘豪宅市道冷清，其中，老牌屋苑碧華花園打破約3個月的悶局，本月錄得1宗成交，連車位造價約2250萬元。另畢架山一號近期亦有頂層連天台單位，放盤約4個月後，減價50萬元，連車位作價3500萬元...
2018-09-12
美國主動要求同中國進行新一輪貿易談判，白宮消息人士向媒體透露，美國財政部長努欽已向國務院副總理劉鶴代表的中方團隊發出邀請，請中方派出部級團隊，在特朗普對華加徵新一輪關稅前與美方進行貿易談判，地點將在北...
2018-09-13
拉舒福特今季未獲領隊摩連奴重用，改披英格蘭戰衣卻生龍活虎。周二友賽，這名二十歲鋒將一箭定江山領軍主場1:0小勝瑞士，連續兩場國際賽各建一功，全因英軍排出雙箭頭，此子較在紅魔任單箭頭或翼鋒有更多射門機會，入球恍如向「狂人」自薦有力夥拍盧卡古攻堅。 上仗歐洲國家聯賽英格蘭主場1:2不敵西班牙，拉舒福特先開紀錄，取得本季球會和國家隊第一球。他今仗再有進帳，五十四分鐘接應右閘基爾獲加傳中，伏兵遠柱撞射破網率三獅一球挫瑞士，連續兩場國際賽建功。 英軍領隊修夫基直言，這兩個入球對拉舒福特十分重要：「我們一直相信他會成為一名頂級球員，他擁有絕佳的心理質素，而且和隊友十分合拍。此子...
2018-09-13
宜家（IKEA）這個瑞典設計家品品牌，在世界各地都有不少捧場客，來到其大本營阿姆胡特（Almhult），更可前往全球唯一的宜家博物館（IKEA Museum）朝聖，在此除可認識品牌發展沿革，更能窺探家...
2018-09-13
劉嘉玲演技有幾好，大家唔需要懷疑，不過原來今時今日仲有嘢難倒呢位影后。最近佢喺電影《狄仁傑之四大天王》中第三度演「武則天」，戲中有場色誘趙又廷演的「狄仁傑」場口，身穿透視低胸裝的嘉玲姐，要瘋狂扭動蛇腰...
2018-09-13
機場是訪客對一個地方所得的第一個印象，遭遇好與壞，往往影響他們對一個地方的觀感。香港新機場十分先進，設備一流，但「機場老鼠」經常出沒，設陷阱欺騙初來埗到的外國人，警方必須加強打擊，以免幾粒老鼠屎弄臭香港的名聲。 以往有白牌非法在機場兜客，向不知情況的旅客濫收車資。近年機場老鼠出現「變種版」，他們假扮中介人，向遊客兜售車輛接載及安排酒店住宿服務，當接旅客到酒店後，訛稱代辦入住手續，收取車資和房租後，即去如黃鶴。 同類欺騙個案，近期有上升趨勢。早前有一騙徒被判以欺騙手段取得財產罪成，即時收監。昨天有另一名中介人被控同樣罪名，上庭受審，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，法庭...
2018-09-13
今季新開倉的丁冠豪昨晚憑「幸運神駒」食頭胡，至今三個有派馬上陣的賽日都有馬贏，認真犀利。而更誇張的是，練者三次派馬出戰頭場賽事都能取勝，同時三次派馬出戰五班賽亦贏晒！ 馬場浮世繪
2018-09-13