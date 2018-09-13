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會展大型活動逾820萬人次出席新高

2018-09-13 列印
　　每年有不少機構在香港會議展覽中心舉辦各類大型活動，會展管理公司昨公佈，在一七／一八財政年度共舉行一千○六十一項活動，涉及一百一十八個展覽、一百六十六個大型國際及本地會議，以及演唱會、宴會、研討會等；接待超過八百二十萬出席人次創紀錄。

　　年內會展中心亦贏得二十三個獎項和證書，包括在「亞洲展覽會議協會聯盟」（AFECA）去年主辦 AFECA大獎中取得「最佳場館獎」冠軍；在《亞洲會議展覽及獎勵旅遊》雜誌（CEI Asia Magazine）今年主辦的業界調查中，獲推選為「亞太區最佳會議展覽中心」等。會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示：對過去一年的成績感到自豪，會繼續尋求改進機會；而一連串基建和技術提升工程亦已開展，並陸續投入服務。

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