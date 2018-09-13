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美亞廚具開倉　頭條Jetso送精美廚具！

2018-09-13 列印
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　　講個着數好消息畀大家知！以優質廚具聞名嘅美亞廚具今個月開倉啦！重要嘅事要講三次，全場貨品低至2折，2折、2折、勁抵呀！美亞廚具除咗開倉優惠，今次仲聯同Jetso App玩有獎遊戲，送出6.2公升有蓋不鏽鋼湯鍋同精美沙律餐盤連油壺套裝一共19套 （每套總值$1,098）。玩完Jetso App有獎遊戲，記得去埋個開倉特賣場啦，今次開倉由即日至9月30日每日朝早10點到夜晚8點於觀塘美亞廚具旗艦店特賣場舉行，其中更有啲單柄鍋同不黏煎鍋以震撼價低至$29出售 （原價約$200），仲平過出去食個午餐！樣樣貨品都咁抵，絕對係為屋企廚具翻新或添置新廚具嘅好機會！而家就Scan個QR Code下載Jetso App玩遊戲贏美亞廚具，再叫埋朋友一齊去特賣場行下啦！

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