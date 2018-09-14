﻿大澳落閘防洪 杏花邨捍衞車場 十級風暴威力空前

超強颱風「山竹」迫近廣東，天文台昨午預測「山竹」周日傍晚最接近本港，於西南約一百公里掠過。其中心風力超過每小時二百公里，風力達十級，比去年襲港的「天鴿」更勁，所引發的風暴潮威力空前。大澳昨天嚴陣以待，有居民把家中電器放在高架上，以防損失。港島東杏花邨停車場加設水泵及沙包，防止海水淹浸停車場重現。



天文台表示，按照「山竹」預測路徑，它將於周六晚上八時進入本港六百公里範圍內，周日早上八時抵達香港東南面三百公里，中心風力維持時速二百○五公里，向西北偏西移動，料同日傍晚最接近本港，於西南約一百公里掠過，估計在西面約四百公里的湛江登陸。現時「山竹」中心最高持續風速達每小時二百四十公里，風力達十級。



天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武相信，「山竹」最接近本港時，威力甚或比去年襲港的超強颱風「天鴿」更大，香港的風主要由南吹來，南為海洋；若「山竹」在西邊登陸時，海水將湧至形成風暴潮，威力空前，市民不能掉以輕心。位處低窪的大澳，風災中經常發生海水倒灌。大澳永續發展教育工作室執行幹事謝世傑表示，不少街坊擔心去年「天鴿」災情重現，自發組織義工隊，協助區內獨居長者抬高家中電器，上周六起陸續設閘水板防洪。大澳鄉事委員會主席劉焯榮表示，已在街頭貼出防風緊急通知，提醒村民盡快做好防風措施，並聯絡相關部門候命；水災一旦發生，民政處將派員協助救援，開放龍田邨的單位，社署亦備好食水及乾糧。



周日晚100公里外掠過



杏花邨區議員何毅淦表示，管理處已作預防措施，包括放置沙包引導水流、外置兩個水泵抽水，及加裝水浸感應器，適時向車主發出警報。何毅淦呼籲市民勿往鄰近海邊追風觀浪，人身安危最重要。