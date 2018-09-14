﻿的士亂切線﻿捱撞 ﻿巴士女乘客不治﻿

尖沙嘴人流如鯽鬧市，昨上班繁忙時間發生奪命交通意外，一輛巴士撞及一輛疑突然切線的士，並將的士推上行人路撞毀鐵欄及路牌，兩車共五人受傷，當中包括兩車司機，其中一名巴士女乘客送院後死亡。兩車司機通過酒精呼氣測試，的士司機送院治療後涉危駕導致他人死亡被捕。



現場為彌敦道南行近麼地道鬧市，平時該段路面，特別是上下班繁忙時間，行人路均擠滿途人及遊客。昨晨八時許，一輛行走馬鞍山錦英苑至紅磡站的87D線雙層九巴，沿彌敦道南行向文化中心駛至近麼地道交界路口時，五十二歲姓黃巴士司機收掣不及，撞向前面一輛由六十八歲姓司徒男子駕駛的士。兩車相撞後巴士將的士推上行人路，撞毀鐵欄及路牌停下。



意外中，巴士上三名女乘客（四十八至七十歲）受傷，報警後救援人員到場，發現七十歲姓唐女乘客昏迷巴士上，但表面無傷痕，事後連同兩名報稱不適司機送院，但昏迷女乘客送院後不治，餘下傷者無大礙。的士司機事後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他治療出院後被警員帶署調查。女死者數名親友接警方通知趕抵醫院得悉噩耗十分哀傷。



的士司機涉危駕被捕



西九龍交通部特別調查隊第一隊主管余愷峰表示，警方初步調查，相信肇事的士沿彌敦道快線南行期間，突然切入慢線欲左轉入麼地道時，與沿慢線駛至的九巴相撞。



根據現場的交通情況，的士只能直駛，不能左轉，警方正循路面情況、司機駕駛態度及汽車機件等多方面調查意外原因。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電三六六一 九○○○與調查人員聯絡。



