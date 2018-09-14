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風暴「九星連珠」 繞地球一圈

2018-09-14 列印
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　　全城關注周末「山竹襲來」，但原來全球正有九個熱帶氣旋同時處於熱帶地區，引起大批網民嘩然，更被形容為世界奇觀、「九星連珠」景象。網站《Jamaica Weather》早前在Twitter發文，指在赤道附近，現時共有九個颱風及熱帶氣旋，當中有七個已形成颱風，並被命名，文中預言：「這個周末將會很瘋狂！」

　　天文台高級科學主任李淑明指，過去在西北太平洋及南海亦曾出現「五旋共舞」，即同時出現五個熱帶氣旋，她認為在風季此類情況並不算罕見，又指若兩個熱帶氣旋之間的距離不少於一千公里，則毋須擔心發生「藤原效應」，令兩旋合併，影響其移動方向及速度。

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