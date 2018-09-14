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分區誘蚊產卵指數尖東最高

2018-09-14 列印
　　食物及環境衞生署前日起公佈今月首階段白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，在五十七個監察分區中，截至昨日共發放十六區的數值，當中以尖沙咀東最高，錄得百分之十六點四；毒蚊源頭之一的黃大仙區，鑽石山的指數為〇，另一源頭長洲暫時未有數據。

　　食環署網頁顯示，尖沙咀東的指數，比起上月升了三點二個百分點至百分之十六點四，數值屬十六個監察分區最高，其中仍以灣仔北數值升幅最高，由上月百分之二點七大幅提升至百分之十點九；至於鑽石山分區，數值由上月百分之三點七，下跌至○。

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