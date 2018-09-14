改動不大﻿ 三款iPhone新機雙卡雙待大屏幕﻿

蘋果公司宣佈推出三款iPhone新機，分別為iPhone XS Max、iPhone XS 及iPhone XR，增雙卡雙待等特色（見表），另推出新一代的智能手錶Apple Watch Series 4。有資訊科技界人士認為，新機最特別之處為增設雙卡雙待，但他形容iPhone正在轉代和步入樽頸位，改動不大。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，上一代iPhone X的螢幕太細並不夠用，這次改版是有進步和改善了問題。他又指新機最特別的改良是增設雙卡雙待，可迎合往返內地與香港的用戶，而且iPhone XS將採用一直被很多電訊公司抗拒的eSIM，算是一種推進。他又表示，對於用家而言，雙鏡頭或是最吸引的地方。



他形容，現時新款iPhone就像轉代之間的提升版，每每推陳出新都不會有太大改動，開始步入樽頸位。下年開始將會有5G網絡，可留意屆時有沒有突破性發展。



智能手錶Apple Watch方面，這次改版除了錶面變大外，增設心電圖功能。此外，手錶設防跌倒功能，當偵測到用戶跌倒便會發出通知，若超過六十秒沒有回應，手錶會自動撥打緊急電話。方保僑期望錶面變大，可容納更多功能，但健康功能沒太大突破，其中防跌功能在許多電話已具備，Apple Watch增設此功能主要針對「銀髮市場」，多數是家人買給長者使用。



有電子產品商表示，三款iPhone的貨源十分充足，且一直有貨，估計不會掀起炒賣潮。而三款新機之中，iPhone XS Max較有機會炒高過原價，iPhone XR亦有機會，但最多高數百元。至於iPhone XS，應無法炒起。







