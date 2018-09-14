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美容師無牌用麻醉藥罪成

2018-09-14 列印
　　醫學美容公司疑僱用非註冊醫生的美容師，於一六年四月為假扮成顧客的女警進行入侵性美容治療並使用麻醉藥，負責操刀的美容師早前否認一項管有第I部毒藥及未經註冊執業共兩罪，昨被裁定兩項罪名成立，罰款二千元，監禁兩個月，緩刑十八個月。

　　裁判官指，三十六歲女被告歐嘉欣任美容師多年，清楚行內所稱的「麻膏」用作紓緩顧客的痛楚，並明白「麻膏」的性質，亦指包裝上列明「side effect」、「indication」及「drugs」等簡單英文，裁判官指即使被告學歷只有中二程度，無可能不明白這些詞，判管有第I部毒藥罪名成立。

　　裁判官又指，被告多次強調療程為導入式美容服務，但給予客人閱讀的療程注意事項列明療程或導致副作用。質疑她無可能不懷疑水光槍應由醫生執業，判被告未經註冊執業罪名成立。

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