﻿潛水課程名額嚴重不足 救生員促設訓練學校

最近一宗救生員工作期間遇溺的案件，引起社會對救生員職業安全問題的關注。救生員要肩付潛水等高危工作，但康文署沒有提供強制職業訓練，課程名額又嚴重不足，導致不少救生員在未受訓練的情況下須潛水工作。工會建議政府設立救生員訓練學校。



康文署每年都會為救生員提供非強制的「入職訓練課程」，然而即使有救生員不達標，或者沒參加課程，都只是收到一封「通知書」，事後仍會被聘任。另一方面，康文署提供的培訓未能滿足工作需要，且名額嚴重不足。根據「泳灘救生員訓練項目」，救生員須接受潛水操練，「游泳二十五公尺，在水深兩米位置，利用下潛法，進行模擬搜索」，然而，潛水是救生員衡常工作範圍，水中拯救、潛水搜救、裝置泳灘浮台浮泡、清理海牀及防鯊網垃圾等都有機會下潛超過五米水深。雖然三階段的在職培訓中，「徒手訓練課程」要求學員要下潛至五米，但申訴專員工署的調查顯示，一四/一五年度的課程只有一百二十五人參加，而需要參加的人為一百五十六位，有三十多人未受訓練，反映培訓名額不足，又例如今年的水肺潛水訓練課程，名額僅得十六個，未能滿足逾千名救生員的需求。



最近遇溺的救生員便是在未持有潛水資歷證明的情況下潛水工作，釀成意外。一五年有泳客在四點五米深的池底遇溺，兩名救生員先後落水都未能救人，要第三名救生員下水才成功拯救。



針對救生員訓練不足的問題，港九拯溺員工會、香港政府拯溺員總工會及立法會議員何啟明昨召開記者會，建議政府成立救生員訓練學校，將各種訓練規定為必修課程，以及為救生員提供清晰的工作指引。記者曾向康文署查詢，惟至截稿前仍未收到答覆。



