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﻿紅的申加價 起錶加至30元

2018-09-14 列印
　　二十個市區的士團體昨天向運輸署申請加價，方案為落旗起錶後加六元，由現時的市區的士首二公里的二十四元加至三十元，加幅達二成五，之後每次跳錶加兩毫，由一元七毫加至一元九毫；九公里的長途車程之後，每次跳錶亦由一元二毫加至一元四毫，加幅一成七。停車等候時間則由每六十秒縮短至每四十五秒跳錶一次；寵物附加費亦加一元，增至六元。
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