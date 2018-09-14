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﻿美股中段升134點

2018-09-14 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二六一三三點，升一百三十四點；納指則報八○二九點，升七十五點。滙控美國預託證券價格見六十八點四九港元，升零點九四港元；騰訊則見三百二十九點三二港元，升五點五二港元。

  紐約期金報每盎司一千二百零八點七美元，跌二點二美元；紐約期油則報每桶六十八點八二美元，跌一點五五美元。
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