70年老字號單車店 ﻿逆流大姐﻿﻿復古單車上「戰」場﻿

逾七十年的老字號單車店，見證着單車由大眾化變專業化，裝備愈來愈多、更具時代感。不過，比起現代單車，這位老店第二代掌舵人還是喜愛復古單車，後者更貼近生活，穿上「牛記」、「笠記」別具風味；她更即將接受單車節挑戰，一車一人風馳電掣。



「公棧單車」一九四六年在界限街啟業，二十年後搬到現址屹立至今。老店第二代負責人胡淑勤（Winnie姐），自小在店內協助打理家族生意，擁超過四十年經驗，最有資格談歷史。



她表示，自己最愛復古單車，外表類似電視劇裏，中國改革開放時期的單車。她認為該款單車設計樸素，身穿牛仔褲T恤等街坊裝踏上旅途別樹風格。



「獨家賣」停產零件



有街坊帶來四十年前出產的單車前來，Winnie姐堅持只會更換所屬年代的零件，為的只是尊重單車。即使數十年前的零件已停產，「用一件少一件」，但對她卻沒有難度，「跟代理幾十年生意，他們會留舊零件給我們，知道老店有需要」，以及拆除街坊送贈的舊單車零件，故店內有不同年代的單車配件。



七十二年老店，有的是已過去的艱難歲月。Winnie姐說，八九十年代單車界市道不景，「人們少用單車運貨，玩車風氣未興起，又少人修理單車，生意大跌」，唯有薄利多銷，吸引街坊光顧，幸好舖位是自置物業，總算捱過艱難時期迎接玩車時代。



Winnie姐這位近五十九歲的「逆流大姐」，三十多年來一直跟着自己「鼓聲」向前衝，每天由深水埗出車，目的地是賈炳達道。Winnie姐即將第二次參加旅發局舉辦的單車節，穿過「三隧三橋」，一車一人繼續衝鋒陷陣。



