從記者到政治助理 ﻿陳凱欣分享「真誠承諾敢言」成長路﻿

最近處於輿論風口浪尖上的陳凱欣（Yan），早年任電視台記者和主播，其後在食衞局前局長高永文醫生力邀下出任其政治助理，置身政府中央，成為管治團隊一員。回望走過的路，她形容新聞工作教曉她追求公義，做政助則令她學懂顧及所有持份者，從不同角度考慮問題和可能方案。最近大家都關心她會否參加九西補選，她表示仍在考慮。



每個踏入社會的新人，面對新環境和不同的人，總會有點膽怯，成長就在一次次的偶然中發生。Yan喝一口熱茶，向記者娓娓道來她的成長故事。



二○○○年，Yan做記者第二年，一名女子遇上醫療事故，她懷孕後驗出子宮長纖維瘤，醫生建議墮胎並切除腫瘤及子宮，事後發現腫瘤為良性，使她失去孩子，永遠不能再孕、但醫委會只向有關醫生發一封警告信。當時所有記者都想找受害女子訪問，卻沒法聯絡上。Yan在醫委會秘書處留下一張卡片和小字條，真誠地訴說很想了解這件不公義的事情，竟收到受害者來電，完成這宗獨家報道。這次事件之後，Yan明白「任何嘢都要試，未必有成果，但試咗就有機會」。



○三年，臥病十三年的鄧紹斌（斌仔）向政府要求安樂死，對事件十分好奇的Yan，抱着「咩都要試」的心態，寄一封電郵給斌仔，向他表達自己真誠的慰問，沒想到收到斌仔回信。當時正值沙士，人人聽到「醫院」二字都聞風喪膽，Yan不畏懼，入院探望斌仔，二人成為好友。一年後，斌仔主動提出想接受訪問，Yan回想起來，綻放笑容，她得到斌仔的信任。與斌仔的交情，使她深入了解到殘障人士面對的困難，以及當時醫療不足。更重要的是，她發現每一個人都有一個獨特的故事，只是人們容易遺忘，大多重要的事沒有被記載。



與高醫生亦師亦友



「真誠、承諾、敢言」六個字，在短短一小時訪問中，她說了數次。Yan覺得這是她做記者最珍貴的得着。從沒想過轉行的她，在一二年收到高永文醫生電話，游說她做其政助，Yan拒絕了三次，盛情難卻之下，還是答應了。



她形容她與高醫生的關係是亦師亦友。高醫生是她的老師，他一言一行的身教都鐫刻在Yan的心中。Yan回憶一次跟高醫生落區，一位婆婆說她腳痛，高醫生馬上蹲下為婆婆檢查，毫無架子又親力親為，成了Yan的榜樣。高醫生也是她的朋友，二人經常交流「湊仔經」。



問到做政助最大的得着時，她說是「思考模式」，以前想事情角度較為單一，做政助才明白「政府有好多嘢要做，但好多嘢我地未必夠資源、人力同時間去做，只能夠排先後次序」，而且「同一件事嘅持份者有好多」，政府需顧及所有的持份者，考慮不同角度和可能性。



很多人都討厭政治，問她會否覺得政治很黑暗，她笑了笑說：「我不會用黑暗去形容政治，政治就係政治，政治就係咁。」



從過去說到現在，來到訪問的尾聲，理所當然地問Yan未來有沒有打算參加九西補選，Yan表示仍未決定，但就已遞信辭去九龍社團聯會「健康大使」的身份及慈善機構的職務。她強調，是在五月答應做「健康大使」，當時仍未知高醫生不會參加九西補選，至於facebook專頁，她表示當初開專頁是為了答謝所有在書展中義務幫她的藝人朋友。是巧合？Yan說：「是事實」。



走之前，Yan說了一句：「你啲問題咁得意嘅！」大概是她沒有想到在這個關頭，仍有人關心她的過去而非未來。然而，過去的都是事實，只有了解一個人的過去，才能了解他的為人。



