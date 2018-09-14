﻿銀髮族愛電競 打機無限耆

「換個角度睇長者」這七字是長者安居協會的標語，亦是協會義工郭婉玲（阿Ling）最喜歡的字句。六十有一的她是銀齡一族，最近卻透過協會迷上電子競技這新興玩意，更與一班年輕人同場較量。她認為，年紀漸大更應把握時間做自己喜歡的事，不要被年齡限制自己。阿Ling的人生下半場才剛剛上演。



阿Ling是長者安居協會的義工，亦是協會老友網會員，每逢星期一和星期四總會從上水的家到位於何文田的協會中心。她笑說，花個多小時車程就是為了和其他老友記「打機」。



今年五月，協會舉辦電競課程，阿Ling本着好奇報名參加，豈料從此投入線上遊戲的世界，試過最高峰早午晚都要和朋友開局兩、三次，每局玩二十分鐘。她指電競遊戲最吸引之處是着重團隊合作，加上又有不同角色和地圖等變化，讓人不期然想鑽研下去。



雖然阿Ling本身懂得操作電腦，但初次接觸電競難免手足無措。她說：「被人攻擊的時候，好像真的打在我身上，個腦想指揮角色逃走，但隻手偏偏不能同步，手忙腳亂之餘又緊張。」不過，課程至今四個月，阿Ling已完全上手，邊控制角色，邊向記者介紹遊戲，專業得像個全職電競選手。「本身六月參加過比賽就決定不再玩了，覺得已經試過這玩意便可，但第二朝起身已心思思想繼續玩。」阿Ling笑說，早前更在電競節買了一個耳機專門用來「打機」，但她堅持要做好家務和其他事才玩遊戲，拒絕沉迷。



家務後「開戰」 拒絕沉迷



電競看似是年輕人的專利，連阿Ling初時也從未想過可以參與其中，但她憑着一試無妨的心態，便發掘了這個興趣。她勇於突破框框的性格，原來深受她父親過世影響。她憶述，四年前的一個早上，她原本欲打電話給父親，邀請他出席女兒的畢業禮，豈料接電話的竟是阿Ling的哥哥，告訴她父親因突然呼吸困難去世。



「這件事實在太突然，對我打擊很大，所以我明白到人生無常，想做的事應該把握時間去做。」就在女兒畢業禮當日，阿Ling辭去本身做零售的全職工作，不久便加入長者安居協會，參加不同的興趣班，學過非洲鼓，又與一班老友記拍過微電影。



身為兩女之母，阿Ling亦讓女兒自由做喜歡的事，她說：「小時候，母親管教好嚴，她叫我行，我不敢走，有好多事我都無法去做。」因此女兒說要去西藏旅行、離嫏別井到澳洲工作假期，阿Ling心裏雖擔心，曾試過因此偷偷流淚，但都容許她們去體驗不同生活。



女兒獨立成人，阿Ling笑稱女兒要與她吃飯都須事先預約。她說：「這一個階段對於我來說，其實才是真正的自主，所以想做就去做，想講就去講！」