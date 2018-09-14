﻿捲入華融巨貪案﻿ ﻿藍鼎主席突人間蒸發﻿

被傳捲入中國華融（2799）貪污大案的藍鼎國際（582）主席兼控股大股東仰智慧上月中起失去聯絡，有傳他飛去柬埔寨金邊後被拘留。據知仰智慧輾轉間現時身處內地，相信是涉及中國華融黨委書記、董事長賴小民的貪腐案。



據《東周刊》報道，仰智慧上月中傳出在柬埔寨金邊被拘留，藍鼎其後發出通告，只證實自上月二十三日開始，未能接觸或聯絡到仰。不過，據兩張當日的現場照片所見，清楚看到仰智慧在機上被拘留，以及落機後被柬埔寨執法人員帶走。



據知仰智慧在金邊被拘留後，輾轉間現時身處內地，傳捲入中國華融黨委書記、董事長賴小民的貪腐案，當中又涉及一幅以二十億元買入，再以二百億元賣出的濟州地皮。內地《財新網》引述消息指，華融在工作會上通報了部份關於賴小民的案情。隨着仰智慧被拘留消息曝光，藍鼎市值開始大瀉，至本周一跌剩約八十五億。



上月柬埔寨現身 傳被帶走



仰智慧跟華融扯上關係，其實不止藍鼎。一五年年底，仰智慧以每股九元九角配售七千一百八十六萬股予華融，佔已發行股本約百分之十四點五。與此同時，又向華融旗下基金配售七千三百四十八萬股，佔已發行股本百分之十四點九，一舖套現十四億三千八百萬元。



今年七月，藍鼎宣佈獲菲律賓發出賭牌，在綜合度假區Nayon Landing設立及營運娛樂場，投資總額估計達一百一十七億港元。至八月七日突然傳出綜合賭場度假村剛動工後不久即被政府叫停。直至仰智慧傳出被拘留後，菲律賓司法部正式宣佈藍鼎向菲律賓國有的菲律賓文化村基金會承租的土地租賃合同無效。



仰智慧失聯至今已超過兩個星期，有傳藍鼎至今仍無法聯絡對方。風雨飄搖下，公司宣佈委任仰的三十九歲妻子徐寧，以及在林炳昌做主席的銘源醫療（233）任職獨立非執董的陳美思，出任公司的執行董事。



