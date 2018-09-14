﻿M+總承建商爆財困﻿ ﻿判頭：年尾收爐未找數﻿

由新昌營造承辦的M+博物館工程因欠薪被中止合約，多間公司隨後陸續入稟追討新昌服務費及欠薪。本報綜合新昌員工、工程界及知情人士，發現這間老牌建築公司財困爆煲非一日之寒，過去幾年已見端倪，分判商被拖糧自三年前日益嚴重，令判頭不願再向新昌入標。據悉，新昌近年一直積極尋求白武士，多次洽商均告吹，前景不明。



有近八十年歷史的新昌，曾經盛極一時，早年曾為時任輔政司柏立基爵士興建官邸，創辦人葉庚年兒子葉謀遵，其後更帶領公司走向輝煌，上世紀六七十年代取得啟德客貨運大樓、美孚新邨、聯合醫院及海洋公園等大型項目。惟隨着第三代掌舵人葉維義於○七年把新昌易手，賣給觀瀾湖創辦人朱樹豪，再輾轉落入內地財團，由現時大股東、非執行主席林卓延主理，自此這老牌本地建築商一步步走向衰落，近年不止長期停牌、欠薪，更連公司總部大樓都要賣掉抵債。



新昌建築部員工林小姐（化名）透露，三年前開始陸續有判頭向她大呻公司「不找數」，因情況持續多時，分判商施工時不像以前般「聽話」。林小姐指近兩三年新昌不時有工程出現「小爛尾」：「公司喺東涌嘅公屋工程，有判頭因遲出糧而扭計，有啲做做吓走人。」她不諱言，近年新昌有大量工程由於尾段無人接手，須加價另覓分判商「執手尾」，致工程成本增加，並加重了管工文書交接工作。



當年曾與新昌合作的小型工程承建商直言，農曆新年前「找數」是行規，大型承辦商往往寧早莫遲，惟新昌拖到年三十晚才出糧，「當時我哋係第一次過咗收爐日都收唔到錢。」翻查資料，一五年新昌仍然錄得二十多億元盈利，卻已延期支付分判商的工程費，反映問題早已浮現。



判頭怕怕 不入標新昌工程



據了解，最近幾年新昌的地盤均有拖欠判頭工錢，林小姐坦言，愈來愈多判頭不願意再入標承辦其屬下工程，「招標時無判頭入標，就算有人中咗標，其後亦以一堆理由推搪。」她又指，近一年新昌持續入標承辦大型工程多不成功，另新昌因公屋項目延誤，遭房委會判罰停止投標，公司資金流更進一步受到影響。



新昌五月爆出債券違約，上月有報道指有約三十名新昌員工，被拖欠七月份工資，新昌更有三個月沒作強積金僱主供款。知情人士透露，新昌高層去年中已計劃打員工主意，包括每月只向員工發放一半至四分之三薪金，或向員工推出高息債券，「到今年佢哋知道兩個計劃都行唔通，先決定放棄。」



有不願具名的分判商直言，新昌財困問題早於兩三年前在行內廣傳：「好多人話新昌唔掂，造成公司周轉不靈，計唔掂數。」過去逾年新昌一直積極尋求白武士收購，如保利置業亦曾表示可能收購。惟新昌員工指，近期的收購計劃均因價錢問題告吹，故至今未見曙光。就上述情況，新昌集團回覆表示沒有回應。



