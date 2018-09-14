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高鐵西九站Wi-Fi商 澄清資料不會外傳

2018-09-14 列印
■運輸及房屋局和港鐵日前先後澄清，服務供應商昨日已在《個人資料收集聲明》刪除相關內容。
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　　高鐵西九龍站及動感號列車的免費Wi-Fi服務供應商「個人資料收集聲明」條款，引起外界憂慮資料外傳，運輸及房屋局和港鐵日前先後澄清，服務供應商昨日已在《個人資料收集聲明》刪除相關內容。

　　服務供應商日前個人資料收集聲明中提及，用戶個人資料可被供應商向「中華人民共和國政府機構及其認可機構」轉讓、披露或分享，以作防止或偵破罪案等調查用途。聲明於昨日已作修改，刪去個人資料可能會轉讓至內地政府和機構等字眼，只提到可能會向特區政府機構或其認可機構，轉交、披露、准許查閱或分享Wi-Fi用戶的個人資料，以防止或偵破罪案，資料亦可能用作港鐵公司統計、分析及研究用途。

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