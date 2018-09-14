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魚檔工手指遭碎冰機夾傷

2018-09-14 列印
■六十四歲魚檔工人受傷送院。
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　　將軍澳一街市發生工業意外，一名工人操作碎冰機時，手掌意外被機器夾着，數隻手指被受傷，報警後消防到場撬開機器救出送院。現場為將軍澳翠林邨街市一個魚檔，昨凌晨零時許，一名四十六歲姓梁魚檔工人，操作一部碎冰機時，右手手掌不慎被機器夾着未能拔出，痛極呼叫，其他工人聞事主慘叫聲發現報警。消防員接報到場撬開機器救出，右手其中三隻手指被夾傷，救護員為傷者包紮後送院，初步檢驗後相信手指未有折斷，警方調查後認為事件無可疑，案件列工傷，通知勞工處調查意外原因。

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