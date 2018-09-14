﻿科技基建落後成負累 ﻿﻿斬件撥款礙港競爭力﻿

香港在今年的《全球競爭力報告》失落首位，科學及科技基建排名低成了最大的緊箍咒，而拖累基建排名的，除了最令人頭痛的「土地問題」，多位教授均歸咎於大學添置儀器困難重重，導致能源、環境、材料科學、化學及物理等研究紛紛「難產」；他們更將矛頭直指現有的研究基金「斬件式」撥款不利添置器材。



中大醫學院院長陳家亮曾表示，院內科研環境不理想，實驗室猶如「劏房」，六人的研究團隊要擠在約六十呎地方工作，影響研究進度。理大副校長（科研發展）衞炳江亦指，受環境所限，本港科研人員難於本地參與探月、火星任務、星空探測及飛機工程等大型項目，反觀內地科研空間大，研究題目亦相對高階。



初創公司亦飽受「土地問題」困擾，主力研發電動輪椅的必飛科技曾是科學園培育公司，惟目前公司的研發及生產程序均已遷離園區。董事李少麟憶述，早期為輪椅製作產品原型時，需與其他租戶輪候使用園內的小型工場，「試過一件小零件，等了幾個月也未整好。」



李少麟早前有意為輪椅申請歐盟認證，惟本港並無測試產品壽命的大型裝置，故只能北上進行。李少麟直言，科學園無法提供一站式支援予初創公司，若當年直接北上發展，相信其研發進度有望加快兩年，「一開始以為科學園有工場又有機器，很開心跳進去，怎估得到原來配套如此不足。」



學者促政府為大學增撥款



除土地限制，港大副校長（研究）賀子森指出，本港大學於能源、環境、材料科學、化學及物理等範疇的基建落後外地大學，如近年科研界常用的穿透式電子顯微鏡、半導體裝置製造器及中子散射實驗設施，鄰近的創科先進國家均已配備，「這些設備規模龐大，我們從教資會、研資局取得的資源非常有限，大學單靠自己根本負擔不了。」



以研究納米科學及技術須用上穿透式電子顯微鏡為例，賀子森解釋，若無此工具將不能取得最高解像的圖像作分析，「大家都希望論文可刊登到科學期刊《自然》和《科學》，但沒了高解像圖，你的論文其實會不被接受。」另因研究的關鍵數據或需包含高解像圖，欠缺相關資料亦勢難以提交專利。中大副校長（策略發展）陳偉儀亦坦言，由他兼任院長的生物醫學學院有意購入動物成像儀，盼使用最新技術於動物體內追蹤病理發展，但因資源問題未果。



對於在港增設科研基建屢遇挫折，賀子森慨歎，新加坡政府每年直接撥款上億元，讓大學自行購置儀器，同時又針對材料、半導體等研究，出資開辦相關項目的國立研究所。至於日本，東京大學、京都大學等知名學府均獲政府直接資助科研基建，全國大大小小的國家級實驗室數量多；韓國的公立大學，其科研基金皆由政府資助，私立大學的教授亦可申請政府科研基金，並得工業界在背後支援。



賀子森相信，本港要擺脫基建落後的困局，政府需考慮直接為大學撥款拓展科研建設，否則差距將繼續擴大，「欠缺資金基建時，教授只能於有限空間研究，意味團隊規模小，目標較低，範圍有限，有資源才可有更大野心，挑戰高難及創新項目。」



