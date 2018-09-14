城大﻿鼓勵外闖Go Global﻿ ﻿雙聯學士課程矚目﻿

在全球一體化的大趨勢下，具備國際視野的人才可望在社會上佔優。香港城市大學近年訂下「Go Global」的發展方針，鼓勵學生在學期間到外地體驗至少一個月，擴闊眼界；城大更與多所海外大學推出雙聯學士學位課程，學生修畢後可獲頒兩個學位，賺取經驗和學歷。城大副校長（學生事務）葉豪盛期望，未來可為學生提供更多「走出去」的機會，成為全球化社會上的優秀人才。



「Go Global」的理念鼓勵城大學生四年間抽出至少一個月時間離港學習或工作，體驗外地文化。校方推出多項不同計劃，迎合學生的喜好和需要，葉豪盛舉例指，「例如有些同學想讀書，可以到海外交流一個學期；有些想接觸外語和異地文化，有文化體驗活動，可與寄宿家庭同住；有些想有意義一點，可以參與service learning（服務學習）；有些想工作，則有海外實習機會。」



四年修畢雙證書



芸芸項目當中，其中一項較矚目的，是城大與美國哥倫比亞大學、台灣大學和德國倫法那呂訥堡大學分別合辦的多個四年制雙聯學士學位課程，涵蓋商科、理科、人文學科等。修讀有關課程的學生會在城大和海外大學分別修讀兩年，完成課程後可獲兩間大學頒授學位，葉豪盛笑言：「花四年時間取得兩張證書，很值得。」



葉豪盛更發現學生到海外生活一段時間後，個性變得更獨立，思想亦愈見成熟：「（學生回港後）抱怨明顯少了，試想想，外國地鐵延誤十五分鐘已經是表現理想，站內亦不一定有電梯，要提着行李爬樓梯，花長時間排隊更成了日常生活一部份，他們在外國生活過後，便知道在港的日子有多幸福。」



雙聯學士學位課程自一二年開始試行，一五年正式推出，葉豪盛坦言城大與海外大學均花了大量心血和時間籌備：「要逐個逐個科目去配對，否則不能成事。」他喜見課程廣受學生歡迎，一五年至今已有近百名學生報讀，城大亦正與歐美其他院校洽談，未來有望推出更多雙聯學士學位課程。



副校長：學生放洋後更成熟



校方推出了一個嶄新的「Discovery@World」計劃，讓學生以較低成本出外探索。葉豪盛解釋，學生到內地作一至兩星期的短期考察，一般也會由當地大學等接待單位提供住宿及膳食，學生只需支付來回交通費用，「但一間大學不能招呼學生一個月，我們便挑幾個鄰近省市，例如青島、甘肅、哈爾濱，甚至拼上俄羅斯，每間大學招呼一星期，讓學生以相對便宜的價錢出門。」



葉豪盛指出，目前城大每年的畢業生當中，已有一半在四年大學課程期間到海外體驗至少一個月，校方會繼續研究適合學生的海外活動計劃，擴大「Go Global」的規模，做到胸懷全球的願景。



