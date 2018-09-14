﻿輔導員專業不獲重視﻿ ﻿導師組工會爭權益﻿

今學年小學落實「一校一社工」，引起學校輔導業界一輪「辭退潮」。在大學任教輔導的章景輝，這些年看着學生滿腔熱情地入職，惟他們礙於專業不受重視、事業前景不明，幾年後帶着眼淚與委屈轉行。新政策令輔導員角色被抹去，為人師表的他自覺有必要站出來捍衞輔導專業，遂聯同業界籌組香港學校輔導專業人員總工會。他強調輔導員團結起來，非為「搶飯碗」，反而是抱持一個卑微訴求，盼獲平等機會爭取跨專業並行。



今年一連串的虐兒案，促使政府在最近一份《財政預算案》提出小學落實「一校一社工」，惟教育局四月公佈政策細節，章景輝跟學校輔導同工始赫然發現，輔導員似乎將被社工全面取而代之，前者於輔導架構系統的專業角色被抹去，「新政策猶如一拳重擊，讓大家都很徬徨，不知如何是好。」政策出爐後，今年相繼有業界不獲續約，雖有人得以留任，惟校方向其表明本學年跟新聘的社工完成交接後，明年即完約。



「一校一社工」政策趕絕



屬亞洲專業輔導協會註冊輔導員的章景輝，現於大學屬下輔導中心執業及任教，同時亦是小學駐校輔導心理學家。他不諱言，新政策對自己的直接影響不大，再者其個性並非熱衷走在前線，面對公眾或傳媒均讓他感到壓力沉重，受訪前一晚更為準備對答內容而失眠，這樣的他，甘願成為香港學校輔導專業人員總工會的領舵員，全因不忍見行業步向衰亡，「我們的專業不受重視，歷年間許多很好的人才都流失了。」



章景輝入行七年，跟他同屆畢業的輔導同學，目前僅不到兩成人留在此行業，可見輔導業一直難以挽留資深人員。「不少學生對行業前景很失望，更曾有人對着我哭了，他們覺得很委屈，明明努力讀書、實習考取資歷多年，卻無人看重。」



章景輝遇過患過度活躍症、有行為問題的單親學生，由最初反抗、打鬧他，後來經過一輪長期輔導慢慢得以糾正過來，「看着學生一步步成長改變，我的滿足感很大。」他難忘離開第一所任職的小學時，曾給一個接受其輔導的「曳學生」寫卡片告別，豈料該孩子氣他沒有預早交代，將卡扔到垃圾桶，「當下感覺頗受傷，但我作為成人不會跟孩子計較，後來得悉我走後，他把卡片拾起，其實大家的關係已建立起來，孩子在長大，有改變了。」見證生命轉化的喜悅，成為章景輝或其他輔導員留任其崗位的原動力。



冀與社工合作 完善架構



以往的經歷讓章景輝明白，具備發展心理學、行為與認知心理學等知識的輔導員，擅以微觀角度，疏導個別學生的隱性情緒問題；社工修讀社會政策、社會福利等社會學理論，懂得尋找合適社區資源，支援學生需要，甚至為學童處理家暴等危機，雙方配合將為好拍檔，故他強調，輔導業界團結起來，非為跟社工「搶飯碗」，實為爭取整全的輔導架構系統。「我們的訴求很卑微，不是希望強制學校聘輔導員，至少教育局指引講明津貼有餘『可僱用』輔導員都好。」



