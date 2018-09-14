內地大學高薪招手 創科人才急速流失

創新科技是全球未來經濟發展的主軸，惟多間國際機構的競爭力報告均揭示近年本港創科「原地踏步」，排名更相繼被新加坡、南韓及日本超前，令人大跌眼鏡。《星島日報》專文循優才外流、基建落後及創新不足的問題切入，透視香港創科發展的障礙，並比較外地成功個案，結合本地教授及專家意見，為香港創科未來找出藥方。



本港創科發展呈現不進則退的劣勢，香港理工大學副校長（科研發展）衞炳江深有感受。他憶述，上世紀九十年代本港教授薪酬冠絕全球，外地學者來華必定首選香港，惟優勢於近三至五年漸失，其校招攬教授時，多度有心儀人選同時獲深圳的大學招手，對方終因內地院校提出的條件較優厚，選擇落戶深圳，「不止高薪，內地教授還可以像球星般獲得一筆巨額『轉會費』，領取多達數百萬元的研究資助。」



以衞炳江的經驗，人工智能、大數據、生物科技或自動化等熱門創科範疇，「搶人」情況尤其激烈，相同職銜的教授於內地的薪水隨時高一倍，「這類人才不多，內地大學好肯出價，加上騰訊、華為或中興等大公司都跟學界一起搶人。」衞炳江續指，主攻應用研究的理大現跟波音、華為及阿里巴巴等多間企業均有合作關係，以往亦有合作夥伴向理大教授挖角，「校方需跟教授商量，其中一個解決辦法是讓其停薪留職，先放一兩年無薪假再回來。」



大學經費遭大幅削減



據了解，深圳大學及南方科技大學近年積極向本港大學教授埋手，其中創立於○九年的南科大，近三年間成功招攬前浸大協理副校長湯濤、港大生物系榮譽研究助理教授Luke Gibson，以及在去年當選中科院院士的前理大結構工程講座教授滕錦光；至於深圳大學，今年亦邀得前理大電子及資訊工程學系系主任Michael Somekh加盟。



除了資深教授，不少本港院校研究生亦在畢業後離港，衞炳江認為年輕人才難覓教職是主因。他解釋，本地大學的急速擴充期，由八十年代末籌組科大開始，直到九七回歸為止，此後大專界一直沒有大舉增聘教員，大學經費更因○三年沙士、○八年金融海嘯而被削，直至一二年本港推行三三四學制，始能加人，「反觀內地從改革開放起，不曾停止增聘人手，回到內地有很多機會。」



中大工程學院副院長黃錦輝認同，近年內地各省市政府，均有撥款資助大學聘請研究人員，金額有增無減，在銀彈攻勢下，香港要留住人才，顯得舉步維艱。曾幾何時創科發展領先一步的香港，如今被其他競爭對手趕上，衞炳江指，本港只能繼續摸着石頭過河，努力建構較完善的科研生態，「新加坡比香港細，但對方推動創科的國策非常進取，令發展進程很快，香港欲追回差距就須找到自己的捷徑，由政府大刀闊斧地展示出更強勢、有膽量的政策。」



