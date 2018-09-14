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﻿頭條Jetso App送「IRIS: Your Escape」門票

2018-09-14 列印
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　　香港人工作忙碌，一放假當然要放鬆下自己，嚟緊九月二十二至二十三日，一連兩日喺中環海濱活動空間就舉辦大型戶外嘉年華，名為「IRIS: Your Escape」嘅香港健康生活節，八十位星級導師主持多項瑜伽、運動、冥想、音樂、藝術及保健教育等方面活動。家長可以帶埋小朋友體驗「親子樂園」瑜伽，有助於紓緩小朋友面對新學期壓力，而且香港健康生活節仲有好多攤位活動及美食！O依家下載頭條Jetso App答啱簡單問題，就有機會贏取「IRIS: Your Escape」香港健康生活節門票兩張，價值七百一十元，名額十五個，快啲玩啦！
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