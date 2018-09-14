﻿親子遊戲有錢途﻿ ﻿兒童樂園爭相開業﻿

澳門近年人均收入提高，消費力大增，不少家庭捨得在親子活動上花費。《東周刊》調查發現，隱藏在澳門街頭巷尾的中小型兒童樂園，頗受家長歡迎。這些樂園為求搶佔親子市場，有人打造較大面積的樂園，並設計不少互動遊戲；亦有設計師選擇在人流罕至的廉租商場，經營具創意和型格的樂園；另有創業者物色熱爆網絡的卡通人物，取消版權後開設附有波波池等設施的兒童主題餐廳。



澳門在博彩業帶動下經濟轉好，家庭收入充裕，父母更捨得花金錢給子女有較好的遊樂活動，領正牌照的中小型兒童樂園陸續開業，特點是隱藏於街頭巷尾，單就北區過去不足一年最少開了四間。業界人士說，這些樂園普遍以就讀幼兒園至小六學童為對象，大約有五萬人，是一個大商機。



鄰近塔石廣場的一間兒童樂園，領牌開業不足一年。東主林小姐說，中小型兒童樂園勝在靠近民居，「就腳」是最大賣點。但她指出，經營這個行業最大難題是要捱過漫長的牌照批核期。「我由一五年底入紙申請，去年尾才批。」成功獲發牌後，又要思考如何在業界突圍。林小姐說：「我持續修讀兒童心理課程，掌握小朋友需要。首先要讓客人有親切感覺，我們每天都搞互動遊戲，拉近與小朋友和家長距離。」她亦與同以親子為對象的公司合作，包括與對面舖游泳館推出聯合套票。



業界看重幼兒市場



一群八十後青年看中荷蘭園正街一個廉價商場，租下全層打造兒童樂園。東主江小姐說：「我們一眾股東從事設計及藝術行業，於是活用自己專業，裝修時營造出視覺空間感。面對挑戰，我們要不斷改善場內軟硬件，保持新鮮感，近期就請老師教兒童舞。」



澳門過往曾出現兒童主題餐廳，但糅合餐廳及兒童樂園於一身的，至去年底才有。位於望廈的一間另類兒童樂園，地下為餐廳及玩具銷售區，樓上則有兒童玩樂設施。負責人梁小姐指，店舖以餐廳牌照營運，兒童樂園屬兼營，申請手續較簡便。



