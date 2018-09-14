名師推動拾音樂夢 金齡也學琴 腦力大作戰

香港邁向銀髮社會，啟發鋼琴名師鄧佩芬推動年長人士學習彈琴運動。她表示：「學琴好處多，能活化大腦。」令人心境年輕，活得開心。所以，她成立「金齡鋼琴教室」，以「市場學」理念推廣金齡人士學琴，鼓勵他們追尋年輕時遺失的音樂夢。系列三之一



記者：林巧茹 攝影：梁文輝、受訪者提供



說起與鋼琴「結緣」，鄧佩芬老師細說從前：「我從小就羡幕別人彈琴，讀中一時候，爸爸每月資助我五十元學琴，但我有五兄弟姐妹，學琴，難為了父母。大學時主修新聞、副修音樂，畢業後攻讀工商管理，後於IBM實習，申請到獎學金往德國讀PhD，其後在IBM工作十年，但發覺職業女性很難受孕，所以辭工準備『生育大計』，開始了一邊教琴一邊相夫教子的生活。」



「那時我一邊湊兩位小朋友一邊於皇家音樂學院做翻譯，認識了一班教琴老師，聽見她們說如何教好小孩子和應對家長的期望，讓我知道家長對學琴小朋友的期望很高，常常想他們跳級。我邀請老師來我的工作坊，以我學到的市場學角度講解如何處理家長期望達致三贏—家長贏、老師贏和學生贏。我沒想過這個工作坊會大受教琴老師歡迎。」



「我同時開辦《招生策略工作坊》，以市場學4P（Product、 Price、Promotion、Place）的原則看招生策略。工作坊吸引了很多教琴老師來聽，發現香港出生率偏低，人口老化問題嚴重，小孩又轉學其他樂器，彈琴的少，但教鋼琴老師人數眾多。」



在教會侍奉，令她靈機一觸：「我在教會教了一位六十多歲的姐妹鋼琴，她每天很有恆心地練琴兩小時，教退休人士是不錯的『出路』，於是我舉辦『金齡鋼琴導師證書課程』，如是者教了五班，鼓勵老師教金齡人士學琴。」



退休人士合奏 一鍵一樂趣



跟她習琴半年的的鍾和平（Grace） 說：「練琴讓我的生活規律化。我很喜歡鋼琴，小時候玩木製玩具鋼琴，因家境困難，無緣學琴，後來工作繁忙，無時間學。現在退休，才有時間。」現年五十二歲的她表示：「我終於做到自己喜歡的事。練琴充實了我的生活。」以前從事銀行業的她認為，練琴是樂趣，她鼓勵退休和半退休人士與她一樣，重拾音樂。



鄧佩芬認為，旋律和和弦伴奏，是適合金齡人士的彈奏方法。Grace自今年一月開始學琴起，每周一節四十五分鐘，只練了詩歌Seek Ye First三周就成績顯著，可做司琴了。鄧佩芬見年長學生有成，令她更積極推動金齡鋼琴運動。她也著書立說，把曾在報章刊登的音樂專欄和受訪文章結集成書，還加其教琴經驗和成功學琴人士的個案分享。」她還開設facebook Page金齡鋼琴教室，上載中港台三地金齡人士的學琴狀況，勉勵更多年長人士尋找音樂的樂趣。



推動金齡鋼琴運動，讓她一舉成名，她多次受邀出席鋼琴表演和推動金齡鋼琴文化。上月中旬她代表金齡鋼琴教室與Expert Music & Art的羅馬院長在音樂演奏馬拉松中合奏一步一生，呼籲年長人邁入音樂的寶庫。







上世紀嬰兒潮出生的香港人，入「五」登「六」步入人生的秋天，退休是遲早的事。不少人趁自己活動自如，追求年輕時未能冀及的事，其中學習樂器，是這一輩人年輕時的奢侈玩意，現在有心有力，是重拾遺失音樂夢的時候。「歲月音樂」系列將一連三周，報道年長人士學習音樂的心路歷程。



