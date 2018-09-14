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無壓力學習 長者看簡譜愛金曲

2018-09-14 列印
■李湘雲受鄧佩芬啟發，以後或會日間修讀鋼琴及音樂課程，晚間教琴。
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　　教年長人彈琴，跟教小朋友，手法不同。參加「第四期金齡鋼琴教師」培訓班的教琴老師李湘雲說：「教小朋友，要有系統地教導彈古典音樂等知識和訓練，從看譜、彈琴、演奏、包括獨伴奏、音樂會伴奏、合唱伴奏和各式各樣的表演及考試等……」教年長學生則相對少了這些壓力，她舉例說：「我有位教琴朋友，正教導一位七十多歲的金齡人士，她純粹是視學琴為一種學習，完全沒有考試壓力，達到自己需求已夠。所以教導金齡人士的負擔較少，他們不會為考試而考試。金齡學生需要度身訂造的課程，他們一般抗拒看五線譜和彈古典兒歌，只雀躍地看相對簡單的郝氏樂譜彈一九七、八十年代的流行曲，例如Richard Clayderman就可。」

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