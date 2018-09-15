﻿跨部門嚴防風災 ﻿﻿大澳棚屋戶今疏散﻿

「山竹」來勢洶洶，全城嚴陣以待！政府罕有地於周三和昨日召開兩次跨部門會議商討應對部署，要求各部門作最壞打算。由於預料沿岸低窪地區可能受風暴潮影響嚴重水浸，渠務署派員在鯉魚門安裝擋水板防洪；民政事務總署亦首次安排兩部旅遊巴，今日接送大澳棚屋居民撤離。



保安局昨日召開涉及三十個政策局及部門的跨部門會議，商討本港在颱風下防備、應變及善後工作。保安局局長李家超指，由於「山竹」風力強勢，要求部門作好最壞打算，總動員隨時候命，並全面提升工具、裝備及人手等各方面防風應變措施，強調安全系數要比過往水平高。



民政署副署長王秀慧表示，大澳及鯉魚門等低窪地區的民政事務專員，已聯同義工隊呼籲區內居民盡快疏散；當中大澳涉及少於二千名居民，署方將針對約四百名大澳棚屋居民進行疏散工作，並已安排兩架旅遊巴今天全日不斷行駛，送他們至庇護中心暫住。



渠務署助理署長（操作維修）簡炎輝指，署方會動員二百五十人巡查全港一百五十個水浸黑點，以及清理位於低窪並容易受垃圾、樹葉淤塞的渠道；並會於今日完成在大澳設置三百五十米長、三點八米高的擋水板抵擋風暴潮。土木工程拓展署已檢查全港二百個斜坡，發展局樹木管理辦事處已督促所有事務部門移除枯枝及有缺陷樹木。



至於去年遭受超強颱風「天鴿」帶來重創的鯉魚門馬環村，有居民陸續在住所窗前封上木板，店舖東主已堆放好沙包「應戰」。村民陳先生憶述，去年「天鴿」吹襲，全屋水浸，屋頂亦飛脫。他直言擔心加裝的防水板亦難擋洪水，打算明晚跟家人搬到庇護中心暫避。



