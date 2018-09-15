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皺紋膠紙搶貴 店舖抬價45元一卷

2018-09-15 列印
■在杏花邨的超市，有貨架的貨物已被買光。
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　　「山竹」來勢洶洶，不少市民昨四出搶購糧水。去年受「天鴿」重創的杏花邨，記者昨到一間超市視察，發現現場人頭湧湧，無論是食水或罐頭乾糧，幾乎被搶購一空，有原本放置新鮮蔬菜的十多個貨架被掃清，而放置凍肉及豆腐的凍櫃亦所剩無幾。

　　另一方面，居民又購買一卷卷膠紙封窗防風，邨內超市的皺紋膠紙及牛皮膠紙都已售罄，有文具店更在短時間內賣出逾二百卷皺紋膠紙；邨內各座大堂亦已貼上擋風膠紙，不少住戶亦將膠紙黐成「交叉」或「米」字形防止玻璃被強風吹破。膠紙瞬間變成搶手貨，有價有市，不少網民反映部份店舖趁機抬高膠紙售價，最貴一卷叫價四十五元。

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