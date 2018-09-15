菲120萬人﻿疏散避「山竹」﻿﻿宜﻿蘭巨浪捲走女遊客

「山竹」環流廣闊，各地均受不同程度影響，紛紛加緊應對。菲律賓政府昨日提早疏散沿岸一百二十萬名居民，至於未受直接吹襲的台灣，風浪亦逐漸增強，蘭嶼更出現十級陣風，當地昨午停工停課；澳門氣象局預告於今早懸掛一號風球，晚間改掛三號風球，並呼籲市民儲備三日份量的食水及乾糧應急。



山竹凌晨登陸菲律賓東北部卡加延省，菲中央政府表示，山竹結構扎實，風勢威力驚人，呂宋島全境沿海都有可能遭遇六米高以上大浪，因此包括呂宋南部的馬尼拉都會區，所有學校宣佈停課，軍隊亦已候命，隨時出動救災。當局已提前安排撤離沿海與低窪地居民，估計疏散人數達一百二十萬人。



菲當局又向呂宋島北部二十五個省發出風暴警告，限制海上及航空交通。為免出現一三年造成六千三百人罹難的超強颱風「海燕」悲劇，總統杜特爾特下令內閣來自北呂宋的多名部長「返鄉坐鎮」，又召開緊急會議，要求北部官員為災害應變作準備。不過民防辦公室主管杰拉德在會上表示，加延省、伊莎貝拉省等地區最受影響，當地有四萬八千間房屋是用輕金屬製造，憂慮難以抵抗山竹的強勁風力。



另一方面，台灣多區包括花蓮、台東，以及恒春等，今日至周日早上亦會受山竹外圍環流影響，出現達豪雨至大豪雨等級的降雨。



台灣風浪增強落豪雨



其中台東離島蘭嶼昨首當其衝，出現最大十級陣風，須停工停課；另有遊客到宜蘭外遊時，在粉鳥林沙灘散步時其中一名女性被巨浪捲走，當局接報後派員趕至，協助救援。



至於澳門方面，當地氣象局預計，山竹將於今日早上進入澳門八百公里範圍，屆時將懸掛一號風球，並以超強颱風等級靠近廣東沿岸，料在周日日間最接近澳門，屆時有頻密狂風大驟雨，低窪地區可能因風暴潮出現嚴重水浸。由於預計山竹會對澳門構成相當大的威脅，澳門警察總局呼籲市民及早做好防風措施，並儲備三日份量的食水及乾糧。



