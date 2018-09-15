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辯方稱許金山無殺人動機

2018-09-15 列印
　　中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山涉於三年前以充滿一氧化碳的瑜伽健身球殺害妻子黃秀芬及次女許儷玲案，辯方昨於高等法院作結案陳辭時強調，案件並沒有任何目擊證人，只能依靠事實及情況推斷，其妻子、朋友及子女等人已知許出軌多年，形容許氏夫婦有第三者一事已是「公開的秘密」，許金山欠缺殺人動機。

　　辯方又指，案發過程有無數其他可能性，可能是其次女把一氧化碳誤當殺蟲劑放到車內，更或是其妻在不知情之下在車尾箱內為瑜伽球放氣，而意外地製造了車內佈滿毒氣的案發現場。

  主審法官張慧玲為免陪審團或會受將到港的颱風「山竹」影響而導致不便，故把案件押後至下周二再續，屆時法官將引導陪審團。

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