辯方稱許金山無殺人動機

最近有家長投訴子女參加到泰國作數學奧林匹克比賽的旅行團，但該團除了違反旅遊協會指引，沒有領隊隨團之外，更由當地導遊介紹靈異風俗「養鬼仔」，令到隨團的學童及家長深感不安。 據揭發事件的工聯會說，學生參加比賽要捆綁參加旅行團。而主辦單位是私人公司，「亞洲國際數學奧林匹克比賽」，也不是「國際數學奧林匹克」的比賽，活動和機構的認可性成疑，該會要求教育局及消委會等機構跟進。 我自己數學一般，沒有參加過奧數比賽，請教了一個數學成績很好的朋友，她三十多年前在中學會考時數學拿A級，在上世紀七十年代也參加過國際數學奧林匹克比賽。原來奧數比賽歷史長久，第一屆比賽於一九五九年舉行，朋友在四十年前...

2018-09-15