已故﻿五金大王豪宅遇劫﻿ 兩蒙面刀匪﻿綁女傭﻿洗掠

已故「五金大王」蘇澤棠位於赤柱的一幢逾億元家族獨立屋豪宅發生劫案，兩名持刀口罩蒙面賊人，闖入屋用膠紙捆綁兩名女外傭後，掠去逾八萬元財物後逃去。外傭掙脫捆綁通知戶主返家報警，無人受傷。警方出動搜索犬搜捕賊人，但賊人已逃去，事後翻看閉路電視錄影追緝賊人歸案。



現場為大潭道十號一幢全海景獨立屋豪宅，現時估計市值逾億元。據悉，獨立屋業主為隱形富豪蘇氏家族持有，當中包括十六年前曾被綁劫、現已病逝的「五金大王」蘇澤棠，及其姪兒蘇啟暉醫生等，早前蘇澤棠病逝，其持有的業權轉給另一名姓蘇遺產執行人。



前晚七時許，蘇醫生夫婦離家外出，屋內只有兩名印尼女傭，分別為四十三歲及四十二歲。其間一名女傭開啟後門時，遭兩名戴口罩男子亮出生果刀指嚇推回屋內，再制服屋內另一女傭，並以膠紙綁起，大肆搜掠，劫去約六萬元港幣、約兩萬元人民幣（折合港幣約二萬三千元）及兩部共值約二千八百元的手提電話逃去。



兩印傭掙脫捆綁後通知蘇氏夫婦返家，於晚上近十一時報警，劫案中無人受傷。警員事後在附兜截賊人，一隻搜索犬亦到場協助搜捕，但賊人已逃去。探員其後檢走閉路電視錄影追緝兩刀匪歸案。



蘇澤棠16年前曾被綁架



戶主蘇啟暉醫生昨日如常返回診所應診，被記者追問劫案一事時稱：「無事，多謝關心。」並稱會加強大宅保安。



已故的蘇澤棠早年與兩名兄弟從事五金買賣，其後被人稱為五金大王。



○二年一月二十八日，當年八十歲的他，乘司機駕駛私家車離開九龍塘寓所時，被兩名持雙程證賊人持槍挾持，並勒索五百萬贖金，討價還價後減至二十萬。兩賊挾車往尖沙咀一酒店交收途中，至尖沙咀警署對開警員追至，警匪駁火二十響，蘇及司機獲救。其中一匪當晚被捕，最終被判監十六年。







